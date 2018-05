"Vrouwen ruilen hun hoge hakken in voor sneakers"

Dat sneakers populair zijn, is al lang geen nieuws meer, maar een Amerikaans onderzoeksbureau kan dat nu ook staven met harde cijfers. Zo zou de verkoop van sneakers in 2017 in de VS met 37 procent gestegen zijn en dat terwijl de verkoop van hoge hakken stilletjes aan begint te kelderen.

De verkoop van sneakers is in 2017 in de VS als een raket de lucht ingeschoten. Volgens NPD Group nam die markt met 37 procent toe. Het marktonderzoeksbureau wijst daarvoor naar twee oorzaken: mensen verlangen naar meer comfort en het aanbod is groter geworden.

"De behoefte aan comfort is een basisbehoefte geworden omdat iedereen constant druk in de weer is en rondholt", zegt Beth Goldstein van NPD. "Merken die zich daarop focussen doen het beter, want het is duidelijk iets waar vrouwen van alle leeftijden naar op zoek zijn." Volgens Goldstein zal die trend ook niet meteen verdwijnen en zullen de verkoopscijfers blijven stijgen. "Het is een levensstijl geworden."

Op huwelijk

Een gevolg van die trend is ook dat de hoge hakken, en zeker die van 7 centimeter en meer, in de hoek zitten waar de klappen vallen. De verkoop ervan daalde in 2017 met 11 procent. Volgens Goldstein hoeft het dan ook niet te verbazen dat het dragen van sneakers is doorgesijpeld naar formele momenten, zoals een huwelijksfeest. Denk maar aan Marjolein in 'Blind Getrouwd' met haar blauwe adidassen en Serena Williams met haar gepersonaliseerd paartje Nike Cortez.