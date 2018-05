Bilzen Run: Bram Eeckhout houdt de zege thuis op de 10 km

Bilzen - Voor Bram Eeckhout (Maes SQM Running Team/ADD) is de Bilzen Run zo goed als een thuiswedstrijd (hij fietste als opwarming naar de wedstrijd). Hij had dan ook zijn zinnen gezet op de 10 km, zeker nu hij voor het eerst een wedstrijd in het tenue van zijn nieuwe runningteam betwistte.

Pieter Berben, Brams teammaat, trok de wedstrijd op gang met een 1ste kilometer aan 2’57” (net iets boven de 20km/u). Zo kon hij aan de beklimming van de Kattenberg beginnen met een voorsprong van een 30-tal meter op een iets rustiger gestarte Bram en Willy Peter. Even na de top, na km 2, kwam Bram snel bij Pieter en nam hij de leiding over. Stilaan liep Bram een kleine voorsprong bij mekaar en rond km 7,5 was die opgelopen tot een 150 à 200m. Van toen af kreeg de warmte en het zware parcours ook meer en meer vat op Bram Eeckhout en werd de kloof met Pieter Berben niet meer groter. De laatste 1,5 km ging het traject in dalende lijn en lagen de posities vast. Een altijd sterke Willy Peter werd een zeer verdienstelijke 3de.

Op de halve marathon liep Steven Heemskerk (eveneens MaesSQMRunningTeam) al vroeg weg bij de concurrentie om met een kleine 4 minuten voorsprong te finishen op Stef Simons en Kevin Verluyten.



Foto’s : “Was U Erbij?” en Gilbert Simal