Mama schildert moedervlek op haar gezicht om zoontje te steunen

Hij is nog maar een jaar oud, maar hij is nu al een internetster. Enzo Cestari werd geboren met een grote moedervlek op zijn gezicht. Zijn Braziliaanse mama Carolina Giraldelli (26) wilde dat haar zoontje zich een gewoon kind zou voelen ondanks die donkere vlek. Daarom vond ze er niets beters op dan een gelijkaardige moedervlek op haar eigen gezicht te laten schminken.

Enzo werd in mei vorig jaar geboren met een grote moedervlek op zijn gezicht. Zijn mama Carolina Giraldelli vond hem meteen de mooiste baby ter wereld, maar daar dacht duidelijk niet iedereen hetzelfde over. Om de vooroordelen waar haar zoon mee wordt geconfronteerd beter te begrijpen, begon ze zelf een gelijkaardige vlek op haar gezicht aan te brengen.

In het begin droeg ze de make-up alleen als ze thuis was, nu gaat ze er zelfs mee werken en is iedereen het al gewoon. “Een tijdje was het erg moeilijk om te zien hoe mensen hem met medelijden, afgrijzen en angst bekeken”, zegt Carolina. “Maar ik hou van zijn moedervlek, en wilde hem die liefde tonen.”

"Enorm gelukkig"

En de kleine Enzo, die vindt het duidelijk ook geweldig. “Toen ik die eerste keer met zo'n vlek thuiskwam, reageerde Enzo enorm gelukkig, ook al begreep hij het niet volledig”, vertelt de mama. De vrouw wil de vlek op haar gezicht houden tot wanneer haar zoontje oud genoeg is voor een operatie. En intussen krijgt ze alleen maar goede reacties op zoveel moederliefde.