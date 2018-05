Veel volk voor de derde editie van een 'Avondje Kerken'

Sint-Truiden - Vier Sint-Truidense kerken, op wandelafstand van mekaar, openden op Pinksterzondag de deuren van 19 tot 22 uur voor een 'Avondje Kerken'. Dat werd een groot succes, want er leek meer volk te zijn dan voor de gewone misvieringen!

In de Sint-Martenkerk was het werk van zandkunstenaar Immanuel Boie te bewonderen. Zand, licht en een glasplaat. Meer heeft Immanuel Boie niet nodig om te vertellen. Hij bracht verhalen uit het leven gegrepen, verhalen over rouw na het verlies van zijn zoon, maar bovenal verhalen over zijn passie voor Jezus en de boodschap van de Bijbel. De Onze-Lieve-Vrouwekerk was dan ook weer bomvol gelopen voor drie bekende Truienaren: zij kozen hun favoriete bijbelfragment en klommen op de preekstoel voor hun persoonlijke commentaar. Predikers van dienst waren Katrien Geukens, vrederechter, Steven Vandebroek, directeur van De Ploeg en Toni Coppers, misdaadauteur.

Sint-Truidense kerken bezitten ook heel wat schatten. In de Minderbroederskerk kon men historische wierookvaten bewonderen. In vele godsdiensten wordt God ter eer wierook gebrand. Zo ook in de christelijke katholieke en orthodoxe liturgie. Het depot van de Truiense kerkschatten en de collectie van het museum De Mindere bevatten vele prachtige wierookvaten waarvan sommige eeuwenoud zijn. Op Pinksteravond werden in de Minderbroederskerk enkele van de mooiste exemplaren tentoongesteld.

En tenslotte vond men rust, stilte en bezinning in de Sint-Gangulfuskerk om een kaarsje te branden en even te verwijlen bij wat haar of hem ter harte ging in gezelschap van de zusters Clarissen.