Marjolein na ‘Blind Getrouwd’: “Ik zou me geen tweede keer inschrijven”

Marjolein Faes (37) uit ‘Blind Getrouwd’ zou geen tweede keer deelnemen aan het experiment. “Ik heb er zelf voor gekozen om mee te doen, maar sta niet in voor andermans bagger”, zo blikt ze deze week terug in Humo.

Toen Marjolein na enkele dagen van haar roze wolk viel in ‘Blind Getrouwd’ en plots veel afstandelijker deed tegen haar echtgenoot Mike, kreeg ze het hard te verduren. Op sociale media kreeg ze hopen bagger over zich heen en ook haar mailbox en gsm bleven niet gespaard. Toch heeft ze geen spijt van haar deelname aan het programma. Het zette de lifecoach ertoe aan om #stoppesten op te starten, een project tegen pesten bij volwassenen.

“Ik heb er zelf voor gekozen om aan het programma mee te doen, ik heb er dus geen spijt van”, zegt ze in Humo. “Ik ben nog altijd een romantisch zieltje dat in de liefde gelooft. Maar ik sta niet in voor andermans bagger. En ik zou me geen tweede keer meer inschrijven.”