Zepperenaren beklimmen de Muur van Geraardsbergen

Zepperen

Sint-Truiden - Een vijftigtal moedige Zepperenaren heeft zich gewaagd aan de heilige grond van de Muur van Geraardsbergen. Weliswaar niet met de fiets, maar als onderdeel van hun uitstap naar het Oost-Vlaamse Heuvelland. Dus met de bus. Maar toen hadden ze al een druk programma achter de kiezen!

Het Oost-Vlaamse heuvelland, met zijn mooie vergezichten en heuvelachtige parcours rond Oudenaarde was de bestemming van de Landelijke Gilde en de KVLV van Zepperen. Een bezoek aan een Chocolaterie en Likeurstokerij; een diner in Astene het prachtige stadhuis van Oudenaarde, en tenslotte de Muur van Geraardsbergen met Mattetaarten in Het Hemelrijck, de verschrikking van menig Flandrien tijdens de Ronde van Vlaanderen en andere voorjaarsklassiekers, dat programma legden de KVLV en de Landelijke Gilde van Zepperen af tijdens hun uitstap richting Oost-Vlaanderen, meer bepaald het Oost-Vlaamse heuvelland, “We begonnen met een bezoek aan de Chocolaterie en Likeurstokerij De Klok in Serskamp met zijn ambachtelijke likeuren en delicatessen met de smaak van vroeger. Dineren gingen we te Astene in Tfermetje. De namiddag bracht ons naar Oudenaarde om te genieten van het prachtige stadhuis”, aldus voorzitter Marc Appeltans. Om te eindigen landde de groep in Het Hemelrijck op de Muur van Geraardsbergen voor een koffie en de gegeerde mattetaart.