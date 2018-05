Sennek in top 3 'slechtst geklede' acts op Songfestival

Een triomftocht werd het niet voor Sennek op het Eurovisiesongfestival in Lissabon. Ze moest afdruipen na de eerste halve finale en met de keuze voor haar jurk is ze nu ook derde geëindigd bij de uitreiking van de Barbara Dex Award. Dat is de prijs voor de slechtst geklede act. Nochtans gaat het om een ontwerp van Veronique Branquinho.

Macedonië heeft de Barbara Dex Award gewonnen na het Eurovisiesongfestival. De voormalige Joegoslavische republiek wist zich niet te kwalificeren voor de finale van de liedjes­wedstrijd, maar fans bekroonden het duo Eye Cue wel met de trofee voor slechtst geklede act. Zangeres Marija begon te zingen in een felroze cape en strakke short en ging tijdens de act voort in een topje.

De Australische kandidate Jessica Mauboy werd tweede in de verkiezing. “Onze” Sennek eindigde als derde. De Leuvense zangeres droeg in Lissabon een zwarte, doorschijnende jurk, waaronder ze een broek aan had. De festivaloutfit had zowel voor- als tegenstanders.

Collectie ModeMuseum

Opvallend: het ontwerp van Veronique Branquinho is voortaan opgenomen in de collectie van het ModeMuseum Antwerpen. Het is de eerste keer dat dat met Song­festivalkleding gebeurt. Sennek bracht vorige week vrijdag zelf haar zwarte combinatie binnen.

De Barbara Dex Award is vernoemd naar de Belgische kandidate van 1993, die destijds heel wat kritiek oogstte met haar zelfontworpen jurk. De Israëlische Netta, die het Songfestival won, werd vijfde in deze verkiezing.