Belgische IS-strijder ter dood veroordeeld in Bagdad

Tarik Jadaoun, een van de bekendste nog levende Belgische leden van de terroristische organisatie IS (Islamitische Staat), heeft de doodstraf gekregen op zijn proces in Bagdad. De jihadist uit Verviers kan wel nog in beroep gaan.

Tarik Jadaoun (29) geldt als de meest gevreesde Belgische IS-strijder en dat blijkt niet zonder reden. De man uit Verviers was betrokken bij meerdere dodelijke aanslagen in Europa en was zelfs bereid om een aanslag te plegen in ons land. Jadaoun, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, was in 2014 toegetreden tot IS. Vorig jaar werd hij gearresteerd tijdens de slag om Mosul, de voormalige “hoofdstad” van IS in Irak.

Hij had voor de rechtbank in Bagdad onschuldig gepleit op de beschuldigingen “lidmaatschap van IS” en het uitvoeren van “aanvallen”. Hij was op een dwaalspoor beland, zo sprak hij. Daar moest de rechter niet van weten: hij veroordeelde Jadaoun tot de doodstraf. Daarmee is hij de eerst Belgische Syriëstrijder die veroordeeld is tot de doodstraf voor terrorisme.

Jadaoun zal via ophang terechtgesteld worden. Hij kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank.