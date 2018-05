UNIEKE BEELDEN. Cameravallen spotten bedreigde diersoorten in Amazonegebied

In drie verschillende landen (Ecuador, Colombia en Peru) in het Amazonegebied zetten WWF België en WWF Ecuador samen met inheemse volkeren in 2016 een biologische monitoring met cameravallen op. Vandaag, tijdens de Internationale dag van de biologische diversiteit, geeft Het World Wide Fund for Nature (WWF) de eerste beelden vrij. En die zijn spectaculair.

De beelden uit Cuyabeno zijn het resultaat van de eerste fase van het drieledige jaguar-monitoringprogramma en overtroffen alle verwachtingen. Honderden foto’s en video’s van meer dan 20 verschillende soorten fauna: katachtigen, reptielen, knaagdieren, vogels en primaten. Veel van deze soorten zijn bedreigd, of zelfs zo onbekend en vreemd dat ze men nog geen officiële staat van instandhouding kan geven.

Isabelle Vertriest, directeur internationale programma’s van WWF-België: “De verzamelde beelden bieden up-to-date informatie over de fauna op het grondgebied van de gemeenschap. Ze laten toe om de gebruikszones beter te definiëren en het beheersplan van de gemeenschap bij te werken. Voor WWF zijn deze eerste resultaten alvast een groot succes.”

Wat zijn de meest interessante soorten die de camera’s konden vastleggen?

Jaguar (Panthera onca): de grootste katachtige in Amerika. Het is een geducht roofdier dat helemaal bovenaan de voedselketen staat. Jagen doet hij ’s nachts en alleen. Eén individu heeft een oppervlakte van minstens 25 vierkante kilometer nodig om te overleven, maar deze afstand kan variëren afhankelijk van de regio, de tijd van het jaar en is verschillend voor mannetjes en vrouwtjes. Het is een van de meest charismatische en mooie soorten. Hun populaties worden echter geconfronteerd met verschillende bedreigingen naast de jacht zoals verlies, afbraak en fragmentatie van habitats. Het dier wordt met uitsterven bedreigd in Ecuador, grotendeels als gevolg van stroperij.

Giant Anteater (Myrmecophaga tridactyla): een zoogdier dat zijn voeding strikt baseert op de consumptie van termieten en mieren, omdat het daartoe twee werktuigen heeft: zijn klauwen, die het gebruikt om termietenheuvels te breken, en zijn tong die lang en plakkerig is om termieten te vangen. Deze soort is geclassificeerd als kwetsbaar volgens de IUCN maar in Ecuador zou hij extra in gevaar zijn als gevolg van de handel in zijn klauwen.

Danta of Tapir (Tapirus terrestris): staat bekend als een van de grootste en sterkste zoogdieren van Zuid-Amerika en heeft een strikt herbivoor dieet. Ze zijn erg ongrijpbaar en nieuwsgierig naar geuren vanwege hun reukgevoeligheid. Hij is een goede zaadverspreider. Volgens de IUCN gaat het om een kwetsbare soort en wordt hij in Ecuador bedreigd door de handel in vlees voor menselijke consumptie.

Cougar (Puma concolor): Een grote katachtige, te vinden in Ecuador van nul tot 4500 meter boven de zeespiegel. Hij is een vleeseter en een goede jager, naast een uitstekende klimmer. Vanwege het brede verspreidingsgebied staat hij geclassificeerd als een kwetsbare soort, zowel wereldwijd als in Ecuador. Dit wordt toegeschreven aan het verlies, de degradatie en fragmentatie van hun meerdere habitats, naast de jacht.

Kortoorvos (Atelocynus microtis): een hondachtige die overdag en tijdens de schemering actief is. Het zijn meestal carnivoren, maar eten soms ook planten. De rode lijst van IUCN classificeert het dier als bijna bedreigd, hoewel de staat van instandhouding onbekend is in Ecuador. Er is heel weinig informatie over deze soort en de waarnemingen zijn erg schaars.

Yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi): een middelgrote katachtige die zich in beide uitlopers van de Andes bevindt. Ze zijn zowel overdag als ’s nachts actief. Het is een landdier, maar een uitstekende klimmer en duidelijk vleesetend. Hij valt meestal vee aan, wat conflicten met de dorpelingen veroorzaakt. Op dit moment classificeert IUCN deze katachtige als slechts een beetje bedreigd, maar in het geval van Ecuador is de werkelijke staat van instandhouding onbekend.

White Falcon (Leucopternis albicollis): een roofvogel met een extreem groot verspreidingsbereik. Hij komt voor van Mexico tot Brazilië. Het is een uitstekend roofdier; eet slangen, maar verslindt ook kleine zoogdieren, vogels en grote insecten. Deze soort is geclassificeerd als minst bedreigd door IUCN. Dit is ook in Ecuador zo, maar men vermoed dat de bevolking de laatste jaren is afgenomen als gevolg van stadsuitbreiding.