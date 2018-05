Gemaskerde mannen rijden auto klem en schieten bankovervaller dood: politie zoekt twee jaar later getuigen

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid van een dodelijk incident dat zich twee jaar geleden afspeelde in Molenbeek. Een autobestuurder werd de weg versperd door twee gewapende mannen op een scooter. Toen de man, een bekende bankovervaller, probeerde te ontkomen aan hen, werd hij doodgeschoten.

De feiten speelden zich op zondag 25 september 2016 rond 21.40 uur af in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Ter hoogte van het Weststation, op de Ninoofsesteenweg, merkte de bestuurder van een Audi A3 op hoe twee gemaskerde en zwaar gewapende mannen op een scooter hem de weg probeerden te versperren in het midden van een kruispunt.

Op videobeelden is te zien hoe de man aan hen probeert te ontkomen door rechtsomkeer te maken, maar op koelbloedige wijze doodgeschoten wordt door een van de twee mannen.

“De daders gingen er onmiddellijk in volle vaart in de richting van de Ring vandoor”, aldus de politie. “400 meter verder, op het kruispunt met de Dilbeekstraat en de Ninoofsesteenweg, werd de scooter betrokken bij een verkeersongeluk, waarbij de bestuurder van de scooter het bewustzijn verloor. De passagier carjackte dan een auto waarmee hij tot bij het wrak van de scooter reed. Hij sleurde de bewusteloze bestuurder tot bij de auto en trachtte hem op de achterbank te duwen.”

Maar net op dat moment stopte een Peugeot 308 vlakbij hem. Ook de inzittende van die wagen was gemaskerd. “Hij bood hulp aan zijn kompanen en duwde de bewusteloze bestuurder van de scooter in de Peugeot. De passagier van de scooter is daarna gaan zoeken naar het wapen dat achtergebleven was op de plaats van het verkeersongeluk. Vervolgens stapten ze in de auto en sloegen op de vlucht in een onbekende richting.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat de gebruikte scooter van het merk PIAGGIO GP 800 was, rood -zwart van kleur met kentekenplaat M-AHX-976. Deze kentekenplaat bleek gestolen te zijn in Courcelles. De daders hadden allen een wit masker op van het type FANTOMAS en gebruikten allerlei wapens, waaronder een machinegeweer van het type UZI.

Het slachtoffer van de schietpartij was een bekende bankovervaller. Daarom werd uitgegaan van een afrekening in het drugsmilieu, maar veel verder dan dat geraakte de politie niet. Het hoopt met de verspreiding van de beelden wel verder te geraken.

Mocht u de daders herkennen of informatie hebben over dit feit of over de gebruikte voertuigen, gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800-30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.