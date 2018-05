NBA. Oersterke LeBron brengt zijn Cavs op gelijke hoogte met Boston en is alweer een record rijker

Cleveland staat in de finale van de Eastern Conference van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA weer op gelijke hoogte met Boston (2-2). Het versloeg de Celtics maandag in de vierde finalewedstrijd met 111-102.

De onvermijdbare LeBron James was in het winnende kamp goed voor 44 punten. Het is voor de sterspeler al de zesde wedstrijd sinds de start van de play-offs dat hij de kaap van veertig punten rondt. James is ook meteen de speler met de meeste gemaakte schoten ooit, waarmee hij Kareem Abdul-Jabbar nu achter zich laat.

Ook Kyle Korver (14 ptn) en Tristan Thompson (13 ptn) hadden hun aandeel in de overwinning. “In ons team neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid”, reageerde James, die op een achtste NBA-finale op rij mikt. “Maar het volgende duel kondigt zich aan als moeilijk. Boston heeft sinds de start van de play-offs geen enkele thuiswedstrijd verloren en speelt met vertrouwen.”

Woensdag staat in Boston de vijfde partij op de agenda. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale.