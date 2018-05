‘Thuis’ en ‘Familie’ in laatste rechte lijn richting seizoensfinale: wij zetten ons geld op iets met een babyverwisseling

Het lijkt wel of ze dezelfde seizoensfinale-consultant in de arm genomen hebben. In ‘Familie’ weten ze al dat baby Mila verwisseld is, maar nog niet waar de échte Mila dan is. In ‘Thuis’ hebben ze – op Mayra na – nog helemaal niets door. Daar komt ongetwijfeld verandering in tegen donderdag 14 juni, de dag van de seizoensfinale in ‘Thuis’. De apotheose van ‘Familie’ komt er pas op vrijdag 29 juni. Een schijnhuwelijk, schijnbaar kerngezonde jonge sporters en een brommer. Het kan allemaal iets worden, maar misschien ook helemaal niet. Hoe is het mogelijk dat Mila niet de biologische dochter van Emma is? Het antwoord komt steeds dichterbij.