Er dreigt deze zomer een tekort aan rosé

Roséwijn is al enkele zomers een van de populaire drankjes bij uitstek, maar door de tegenvallende oogsten zouden er wel eens heel wat minder flessen op de markt kunnen komen. Bovendien wordt verwacht dat diegene die wel in omloop komen een stukje duurder zullen zijn.

Door de grote droogte is 2017 een moeilijk jaar geweest voor heel wat, vooral Franse, wijnboeren en dat resulteert nu in een verminderd aanbod aan roséwijnen. Vooral in de Provence, waar een op de vijf geëxporteerde rosés vandaan komt, zijn er dit jaar heel wat minder flessen vooraadig. Zo levert de regio 155 miljoen flessen, toch een flinke 20 miljoen minder dan het jaar ervoor. De schaarste dreigt dus.

En dat terwijl de vraag groot blijft: de voorbije 15 jaar is de vraag naar rosé met 30 procent toegenomen en zeker de laatste jaren is het drankje flink wat populairder geworden. De kans is dan ook niet gering dat de prijzen wel eens zouden kunnen stijgen met 20 tot 30 procent.