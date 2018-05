Pieter wil niet zijn hele leven priester blijven: “Totaal gebrek aan intimiteit en lichamelijkheid”

Een dikke week geleden kwam Vlaanderen aan de weet dat de mol dit jaar een priester is die verdomd goed kan vloeken en liegen. Pastoor Pieter Delanoy (33) blonk uit in zijn oprechtheid en werd daarom nauwelijks als verdachte naar voor geschoven. Typisch priesters, zou je denken, al zal hij waarschijnlijk niet zijn hele leven priester blijven.

In Humo doet Pieter Delanoy deze week een opvallende onthulling. “Het celibaat zorgt ervoor dat ik niet tot mijn 80ste priester zal zijn”, legt hij uit. “Het is niet fair dat ik de mooie kant van de job moet afwegen tegenover een totaal gebrek aan intimiteit en lichamelijkheid. Ik heb ervoor gekozen om priester te zijn, niet om celibatair te leven.”

“Als we niet oppassen, zorgen we voor een generatie die zichzelf niet kan zijn, die ongelukkig is, die onderdrukt wordt”, vindt hij. “En dat stoort me nog het meest aan het celibaat. Het onderdrukt, terwijl de kerk een plaats moet zijn die je in de armen sluit.”