Zie jij waarom dit de ‘perfecte foto’ is van prins Harry en Meghan Markle op hun trouwdag?

Er werden op de huwelijksdag van prins Harry en Meghan Markle ongetwijfeld duizenden foto's genomen, maar deze van Press Association-fotograaf Yui Mok steekt er volgens heel wat Twitteraars met kop en schouders boven uit. Wie goed kijkt, ziet namelijk dat het pasgetrouwde stelletje een wel heel romantische vorm aanneemt.

Amper een seconde tijd had Yui Mok, maar hij maakte in die fractie wel een van de meest romantische foto's van de hele dag, of dat is toch de mening die heel wat Twitteraars delen. De lichamen van prins Harry en Meghan Markle vormen namelijk geheel toevallig een hart. Hoewel het lijkt alsof de foto met een drone werd gemaakt, stond Mok het paar op te wachten op een poort, vertelt hij op Twitter.

"Ik stond opgesteld op het dak van de George IV-poort aan Windsor Castle en ze passeerden recht onder mij tijdens hun tochtje met de koets. Mijn tijdsframe bedroeg minder dan een seconde om dat ene beeld te schieten en dat terwijl ik de focus moest behouden terwijl ik door een metalen rooster aan het fotograferen was. Ik was eigenlijk al blij dat ik er was in geslaagd om hoegenaamd een foto te nemen."

? Love and marriage, love and marriage, Go together like a horse and carriage ? A view of the happy couple from the top of the George IV Gateway at Windsor Castle. #PrinceHarry #MeghanMarkle #RoyalWedding pic.twitter.com/PmSL9E9iud — Yui Mok (@YuiMok) 19 mei 2018

