Politie waarschuwt: “Neem je autosleutel ’s nachts mee naar boven”

Meer en meer auto’s starten zonder dat je een sleutel in het contact moet steken. Maar dat houdt gevaren in, zo blijkt nu. Criminelen kunnen met speciale software het signaal tussen sleutel en wagen oppikken, en de auto openen en starten.

Op het internet circuleert een filmpje van zo’n diefstal in Groot-Brittannië. In amper 23 seconden slagen de dieven erin een auto te stelen, zonder een sleutel te gebruiken.

“Bij ons zijn er nog geen gevallen bekend”, zegt Guy Thyskens van de federale politie. “Maar onze specialisten van de autocriminaliteit kennen het systeem en weten dat het werkt. Veel mensen steken hun sleutel ’s nachts aan de binnenkant van de voordeur of leggen hem in de buurt van de deur neer. Criminelen weten dat. Met een relay box, te koop op het internet, scannen ze de woning langs de buitenkant af. Hun toestel versterkt dan het signaal tussen de sleutel die binnen ligt en de wagen die op de oprit staat. Een medeplichtige kan de deur openen en de wagen starten.”

Jezelf beveiligen tegen het hoogtechnologische apparaat is gelukkig vrij eenvoudig. Je autosleutels in een metalen doos steken of in aluminiumfolie wikkelen, helpt. “Maar het simpelste is de sleutels gewoon mee naar boven nemen. Dan kunnen ze het signaal niet oppikken wegens te ver”, zegt Thyskens.

Het aantal autodiefstallen in ons land is overigens fors gedaald. In 2010 waren het er nog 12.998, vorig jaar (cijfers tot 30 september 2017) 6.285.