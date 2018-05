Kon. Virga Jessemannenkoor en Jongerenkoor Mavelle brengen schitterend concert

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op de vooravond van Pinksteren brachten het Koninklijk Virga Jessemannenkoor en Jongerenkoor Mavelle het Lenteconcert ‘Look at the World’ in een nagenoeg volle Virga Jessebasiliek. Het geheel werd in de juiste muzikale banen geleid door Pieter-Jan Gerrits die de vaste dirigent van beide koren is terwijl de begeleiding aan de piano in goede handen van Paul Steegmans was.

De avond werd feestelijk ingezet met het Canticorum Julibo van G.F. Händel waarna Philippe Rotsaert het concert in het kort toelichtte. Daarna werden bekende en minder bekende liederen van J. Worp, A. Alabieff, S. Schwartz, K. Jenkins, D. Schutte & A.B. Sherman en M. Rizza vertolkt. Afwisselend werden deze door het mannenkoor en het jongerenkoor gebracht, elk met hun eigen klankkleur. Maar als beide koren samen zongen, gaf dit een vollere dimensie aan de muziek. Voor het eerst werden ook vijf Marialiederen uitgevoerd, gecomponeerd door Pieter-Jan Gerrits op teksten van Philippe Rotsaert. Tot slot volgde een gezamenlijke uitvoering van het mooie ‘Look at the World’ van de Britse componist John Rutter. Hierna bedacht het enthousiaste publiek de dirigent en beide koren met een langdurig applaus zodat een bisnummer niet achterwege kon blijven. Ook daarna hernam het applaus dat al vlug tot een staande ovatie uitgroeide. Hoeft het gezegd dat Karolien Verhelst en Philippe Rotsaert, respectievelijk voorzitter van Jongerenkoor Mavelle en van het Kon. Virga Jessemannenkoor, en uiteraard ook dirigent Pieter-Jan Gerrits, terecht trots waren op de puike zangprestaties van de koorleden.

Wie meer informatie wenst of interesse heeft om koorlid te worden kan contact opnemen met bob.joosten@skynet.be van het Kon. Virga Jessemannenkoor, of jongerenkoor.mavelle@gmail.com