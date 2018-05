Vierdejaars SHD doorgronden stille waters

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Naar jaarlijkse traditie gingen de vierdejaars van de Stedelijke Humaniora Dilsen in mei naar Maascentrum De Wissen voor de vijverbiotoopstudie. De leerlingen leren hier hoe ze waterplanten op naam moeten brengen. Bovendien worden de kleinste waterdiertjes aandachtig bestudeerd en gedetermineerd om de waterkwaliteit van het vijverwater te kunnen bepalen.

Het project 'Stille waters doorgronden' van het Provinciaal Natuurcentrum wil de ecologische waterkwaliteit van alle Limburgse vijvers in kaart brengen. Alle informatie wordt centraal verzameld en door wetenschappers ontrafeld. De leerlingen van de richting wetenschappen waren de hele dag in de weer met tablets, determineertabellen, sensoren om de zuurstofconcentratie en de zuurtegraad te meten. Sommigen mochten zelfs met kaplaarzen de vijver in om dit ecosysteem nog beter te kunnen bestuderen. Behalve kikkervisjes, poelslakken en bloedzuigers werden zelfs larven van vlakke eendagsvliegen gedetermineerd. Deze laatste toont aan dat de waterkwaliteit van de schaatsvijver aan De Wissen zuiver is. De leerlingen waren verwonderd dat er zo veel leven in de plas aanwezig was. Het mooie lenteweer zorgde er eveneens voor dat dit leerrijk project een geslaagde activiteit werd.