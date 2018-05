Stoffel Vandoorne: "In Monaco moet je uit de vangrails blijven"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne moest in Spanje opgeven maar komend weekend staat de GP van Monaco al op het programma, een thuisrace voor Vandoorne, die in Monaco woont.

"In Monaco draait het volledige raceweekend rond het uit de problemen blijven. Zelfs wanneer je niet rechtstreeks betrokken geraakt in een incident dan kan de safety car voor chaos zorgen op een traag circuit zoals dat van Monaco. Daarmee wordt er dan alleen nog maar meer drama gecreëerd. Je weet nooit wat je mag verwachten maar dat maakt het circuit ook zo speciaal."

Na een teleurstellende GP van Spanje, waarin hij door technische problemen moest opgeven, mocht Vandoorne twee dagen later al opnieuw in de McLaren MCL33 kruipen om twee dagen te testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Ook al valt het circuit van Monaco daarmee niet te vergelijken, toch was het volgens Vandoorne een zeer nuttige test en voorbereiding op Monaco.

"De test in Spanje gaf ons heel wat nuttig informatie die we al in Monaco kunnen gebruiken. Uiteraard is Monaco een erg speciaal en bijzonder circuit, met andere karakteristieken dan de overige circuits. We kunnen echter nog steeds toepassen wat we geleerd hebben en hopelijk zetten we een stap vooruit op het vlak van performance."

"Onze opgave in Spanje was zeker niet waarop we gehoopt hadden. We hebben het echter onderzocht en hopen dat we hetzelfde probleem niet meer ervaren. Monaco is echter altijd speciaal. Het doel is daar steeds om uit de problemen te blijven en het is ook belangrijk om uit de vangrails te blijven!" eindigt Vandoorne zijn vooruitblik met een kwinkslag.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: