VTM zoekt holebi’s voor ‘Blind Getrouwd’

Opvallend: in een oproep voor ‘Blind Getrouwd’-kandidaten is momenteel ook een lesbisch koppel te zien. Foto: vtm

Of er effectief een holebipaar het jawoord zal geven, hangt af van “het aantal inschrijvingen en of er kwalitatieve matches gevormd kunnen worden”. De programmamakers proberen immers met de hulp van experts “kwalitatieve matchen” te maken: koppels die op papier voldoende kansen hebben om getrouwd te blijven.

In het verleden schreven zich al holebi’s in – tientallen op een totaal van 4.000 in het vorige seizoen. “We maken het onszelf juist moeilijk”, liet VTM toen weten. “We laten de kandidaten enkel trouwen als ze een heel hoge matching­score hebben. Ook holebi’s schreven zich in, maar jammer genoeg was de matchingscore niet voldoende. Het zou onkies zijn om hen enkel voor de diversiteit te laten trouwen.”

In de Australische versie trouwden in 2016 al twee mannen.

