Wat zou een Royal Wedding zijn zonder de aanwezigheid van Gert Verhulst en James Cooke? Juist ja, niet veel. De twee trokken naar de plechtigheid in opvallende kledij. Gert had voor de gelegenheid een kostuum aangetrokken met de Britse vlag op en James koos voor een kilt. Al was die laatste toch niet zo zeker over zijn verschijning.