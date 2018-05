Bullet schiet weer raak

We zijn nog niet halfweg het WK, maar toch lijkt het er al op dat Stefan Everts’ record van tien wereldtitels nog even veilig is. Antonio Cairoli, die aan negen kronen zit, maakte afgelopen weekend een slechte beurt (zesde plek) in Teutschenthal. Maar vooral: Jeffrey Herlings blijft de MXGP domineren. De Nederlander deed zijn bijnaam, The Bullet, weer alle eer aan. Herlings zit al aan zes zeges in acht Grote Prijzen én telt al 48 punten voorsprong op Tony.