Initia ook kansloos in tweede duel tegen Haspengouwse dames

De Beker van België hadden ze al, daar komt nu nog de Belgische titel bij. Sint-Truiden won dit seizoen gewoon alles wat er te winnen viel. De Truiense ploeg, die ook al de eerste wedstrijd gewonnen had, was in de return opnieuw een maatje te groot voor Initia Hasselt.