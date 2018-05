BRUSSEL - De ouders van Mawda, de tweejarige peuter die tijdens de achtervolging van een busje met illegalen omkwam door een verdwaalde politiekogel, zijn erg verontwaardigd over hoe ze door de politie zijn behandeld. Ze kregen amper informatie toen ze in een politiecel zaten en vernamen pas een dag later dat hun dochtertje gestorven was. Ze eisen nu een parlementaire onderzoekscommissie.