“Nog deze legislatuur lijst zware beroepen”

BrusselPremier Charles Michel (MR) wil het dossier van de zware beroepen nog afkloppen voor het einde van de legislatuur. Dat zei hij zondag op RTL. Daarnaast heeft Michel I nog exact een jaar om de opvolger van de F-16 te bestellen en een akkoord te vinden over Arco en het Energiepact. En als zelfs Bart De Wever zegt dat de dash uit de regering is, lijkt de beloofde begroting in evenwicht meer dan ooit utopisch.