Vies bom die video’s van Musketon op Extrema Outdoor

Houthalen-Helchteren -

Opzwepende beats, 60.000 festivalgangers en drie seuten in de backstage van Extrema Outdoor. Meer had Musketon, alias kunstenaar Bert Dries, niet nodig om de video’s van het festivalteam van Het Belang van Limburg te pimpen in zijn gekende en eigenzinnige stijl.