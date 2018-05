Obama’s sluiten deal met Netflix om “series, documentaires en films” te maken

De Obama’s zullen een “gevarieerde mix” van programma’s maken voor Netflix. Dat kunnen bijvoorbeeld series, documentaires en films zijn, luidt het. Ze zullen dat doen via het bedrijf Higher Ground Productions.

De Obama’s zouden vooral thema’s willen behandelen die hen na aan het hart liggen.

Barack Obama was eerder al de eerste gast in de Netflix-talkshow van David Letterman.

Netflix bereikt 125 miljoen gezinnen in 190 landen.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.