Antwerp wint voor de tweede keer in vier dagen van Oostende in Euromillions Basket League

Antwerp heeft de reguliere competitie in de hoogste nationale basketbalafdling afgesloten met een 88-80 zege tegen leider Oostende. Afgelopen vrijdag was de nummer twee in de eindstand ook aan de kust al gaan winnen bij de landskampioen. Toen werd het 73-79.

In de topper van de 36e en laatste speeldag stond Antwerp bij de rust één puntje voor (42-41). Het derde kwart (21-21) veranderde daar niets aan. Pas in het slotkwart (25-18) kon Antwerp het verschil maken. Hans Vanwijn was met 18 punten de topscorer bij Antwerp. Jason Clark (16), Ismael Bako (14) en Kingsley Moses (13) kwamen ook boven de 10 punten uit. Bij de bezoekers was Jean Salumu, eveneens met 18 punten, het best bij schot.

Bako gaat naar de ring. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Aalstar nam met een 92-70 zege tegen Charleroi ruimschoots revanche voor de 86-65 nederlaag die het vrijdag leed in Henegouwen. bij de rust hadden de Oost-Vlamingen hun schaapjes al op het droge: 44-19. Met 15 punten had Olivier Troisfontaines het grootste aandeel in de zege. Bergen won na een verlenging met 85-84 van Willebroek, Limburg United ging met 92-112 onderuit tegen Luik. Brussels hield met 98-62 de punten thuis tegen rode lantaarn Leuven. Het klassement was voor de laatste speeldag al in zijn definitieve plooi gevallen: Oostende eindigt met 65 punten, voor Antwerp (63), Charleroi (61), Aalstar (59), Bergen (56), Limburg (52), Willebroek (49), Brussels (48), Luik (44) en Leuven (43).

Oostende-coach Djordevic Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

In de eerste ronde van de play-offs (best of 3) neemt Oostende het op tegen Brussels, Antwerp tegen Willebroek, Charleroi tegen Limburg en Aalstar tegen Bergen. De heenwedstrijden worden zaterdag 26 mei gespeeld, de terugwedstrijden maandag 28 mei. Eventuele belles volgen woensdag 30 mei.

Vorig jaar stonden Oostende en Brussels nog in de finale tegenover elkaar, nu ontmoeten ze elkaar al in de kwartfinales. Brussels kende dan ook een erg teleurstellend seizoen. Oostende leek dit seizoen dan weer onaantastbaar, maar na 22 zeges op rij stokte de motor. Uiteindelijk eindigde de kustploeg met 29 zeges en 7 nederlagen. Als Oostende in de jacht op een negentiende landstitel, de zevende op rij, de eerste horde neemt, staat het in de halve finales (best of 3) tegenover Aalstar of Bergen. Antwerp kan het pas in de finale terugzien.