Zonhoven - Woensdag 16 mei vertrokken 94 mensen met Samana Zonhoven-Centrum op bedevaart naar Koersel.

Het was mooi weer, en zo konden de Samana-leden de gebedsdienst buiten op de esplanade houden. Priester Rik ging hen voor in een sfeervol gebedsmoment. Nadien zegende hij de kaars die de groep had meegebracht. Een kaars die het hele jaar bij iedere viering in de parochiekerk zal branden ter intentie van zieken en leden van Samana. Daarna was het tijd om aan tafel te gaan in het parochiaal centrum tegenover de kapel. Daarna nog even op het terras of genieten van een wandeling in de natuur en zelfs een ijsje likken aan de ijskar. Tegen 17.30 uur zat weer iedereen op de bus richting Zonhoven. Het was weer een fijne namiddag.