Parochie Brustem herdenkt brand en heropbouw kerk

Brustem

Sint-Truiden - Brustem is trots op zijn kerkgebouw. Dat bleek tijdens de eucharistieviering waarin de plechtige herininwijding van de Sint-Laurentiuskerk van precies 50 jaar geleden werd herdacht. In zaal Burchtheem vond een fototentoonstelling plaats over de fatale brand, de heropbouw van de kerk en het parochiale leven in Brustem.

In februari 1965 ging de zeventiende-eeuwse kerk, inclusief de volledige inboedel, in de vlammen op. Dankzij het aanhoudende werk van toenmalig pastoor Leopold Robijns werd de parochiekerk, waarvan enkel de buitenmuren nog recht stonden, heropgebouwd. Op 19 mei 1968 wijdde bisschop Heuschen het kerkgebouw tijdens een plechtige eucharistieviering opnieuw in. Deze gebeurtenis werd vorige week, bijna dag op dag 50 jaar later herdacht met een eucharistieviering die werd voorgegaan door deken Wim Ceunen. Hij werd bijgestaan door Luk Lammens en Frans Cuypers, die beiden zelf parochiepriester waren in Brustem, en door de huidige pastoor Jos Vanderheyden en diaken Karel Hayen. Na de viering nodigden de parochie- en de kerkraad alle aanwezigen uit voor een receptie. Rijksarchivaris Rombaut Nijssen vertelde wat meer over de geschiedenis van de kerk en stelde het boekje ‘Te kleijn geworden om de parochianen te plaetsen’ voor, dat hij schreef naar aanleiding van deze herdenking. De meesten waren ook erg geïnteresseerd in de fototentoonstelling van dorpsfotograaf Jos Neven. Uit zijn ruime collectie stelde Jos honderden foto’s tentoon over het rijke Brustemse parochieleven.