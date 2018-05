Brustem opgeschrikt door zware blikseminslag: ruim 200 gezinnen tijdlang zonder stroom

Sint-Truiden -

Maandag rond 18 uur tijdens een wolkbreuk sloeg de bliksem in op een elektriciteitscabine van Infrax in Brustem-dorp in Sint-Truiden. De brokstukken van het dak van de cabine vlogen in het rond en kwamen terecht op een wagen die voor de garage geparkeerd stond. Ruim 200 gezinnen in het dorpscentrum zaten door de inslag een hele tijd zonder stroom.