Genkse Kiana (10) lijdt aan zeldzame kanker: “Dure behandeling in Zwitserland is haar enige hoop”

Genk -

Het begon met wat last van een stijve nek, maar in oktober vorig jaar kreeg de tienjarige Kiana Laureyssens te horen dat ze getroffen was door een chordoom, een zeldzame kanker die amper één op de 15 miljoen kinderen treft. Zware chemotherapieën haalden niets uit. “Nu is al onze hoop gevestigd op een bestralingstherapie in het Zwitserse Zürich. Maar dat is duur”, zegt Kiana’s mama Aïssa uit Genk. Aïssa is zangeres, en wil samen met andere Vlaamse artiesten volgende maand geld inzamelen op een benefietconcert voor Kiana.