UCI schrapt in het WK-programma: geen ploegentijdrit voor merkenteams meer vanaf 2019

Brussel - De Internationale Wielerunie zal vanaf 2019 geen ploegentijdrit voor merkenteams meer organiseren op het WK wielrennen. Dat maakte de UCI bekend. Het is nog niet duidelijk of er iets voor in de plaats komt. “In samenspraak met de organisatoren herzien we het programma voor het WK van 2019 in het Engelse Yorkshire”, klinkt het.

De ploegentijdrit maakte in 2012 zijn intrede op het WK. Quick-Step won in Valkenburg en Firenze de eerste twee edities en toonde zich, nadat het twee keer het goud aan BMC had moeten laten, in 2016 in Doha een derde keer de beste. De jongste jaren nam de belangstelling sterk af. Vorig jaar was Sunweb in Bergen het snelste van slechts elf deelnemende teams. Zondag 23 september wordt in het Oostenrijkse Innsbruck om de laatste wereldtitel in de discipline gestreden.