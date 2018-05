Officiële opening polyvalent verzorgingslokaal en simulatiewoonst thuiszorg in SOLV campus Tuinbouw

Sint-Truiden - Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw campus Tuinbouw te Sint-Truiden vierde op vrijdag 18 mei 2018 de plechtige opening van een groots nieuwbouwproject voor de afdeling Verzorging. Federaal parlementslid en burgemeester Veerle Heeren en Europees parlementslid en schepen van Onderwijs Hilde Vautmans mochten, in aanwezigheid van het schoolteam en heel wat belangrijke vertegenwoordigers uit de zorgsector, de officiële openingsceremonie inleiden.

Sinds 1996 kunnen leerlingen in SOLV campus Tuinbouw de studierichting verzorging volgen, waarbij deze leerlingen afstuderen als kinderverzorger of thuis-& bejaardenverzorger/zorgkundige.

Vermits de accommodatie doorheen de jaren ontoereikend en verouderd was geworden, heeft het schoolbestuur beslist om te investeren in een gloednieuw polyvalent verzorgingslokaal. Hierdoor kunnen de nieuwste onderwijstechnieken worden toegepast, die de leerlingen in staat moeten stellen om optimaal opgeleid te worden tot kinderverzorger of thuis- en bejaardenverzorger/zorgkundige. Praktijkervaring is daarbij essentieel. Niet alleen zal voluit met de nieuwste technieken geoefend kunnen worden in het nieuwe polyvalente verzorgingslokaal. Ook de vroegere conciërgewoonst is omgebouwd tot een simulatiewoonst zodat de leerlingen in een echte setting van een woonst zeer ervaringsgericht zich de competenties van een goede thuisverzorger eigen kunnen maken.

Zowel Lieve Nackom, directeur van SOLV campus Tuinbouw, als Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden beaamden dat het een demografisch feit is dat onze maatschappij, maar ook specifiek de bevolking van Sint-Truiden vergrijst en dat de meeste gezinnen met z’n tweeën gaan werken. Onze maatschappij heeft dus nood aan verzorgers, of het nu gaat over zorg aan kinderen, bejaarden of thuiszorg. En dat zal er in de toekomst zeker niet minder op worden. Het is daarom aan het onderwijs om in te zetten op die maatschappelijke uitdaging. Dit komt uiteraard ook de leerlingen ten goede want een leerling die kiest voor deze studierichting, zal meteen erna op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

De school investeerde fors in de infrastructuur voor de opleiding Zorg. Dank zij de inbreng van de onmisbare knowhow van vele professionele afgevaardigden uit de Limburgse zorgsector werd het een fantastisch eindresultaat. Het pedagogisch team kan zich hiermee vakkundig onderscheiden en een efficiëntie bieden die voldoet aan de normen van de toekomst. Een professionele samenwerking met externen zal de volledige zorgsector op de arbeidsmarkt een enorme boost geven.

Trouwens, een opleiding met toekomst, begint met een school met toekomst!