Tongeren - Een uitslaande brand heeft zondagochtend een flatgebouw aan de Romeinse Kassei in Tongeren verwoest. Het vuur brak rond 6 uur uit in het appartement op de bovenste verdieping. De vlammen sloegen door het dak.

De brand is ontstaan in het dakappartement aan de achterzijde. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al door het dak. In het woonblok aan de Romeinse Kassei zijn vier huurappartementen gevestigd ...