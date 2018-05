Radja Nainggolan zegt Rode Duivels definitief vaarwel: “Het is genoeg geweest”

“Het is genoeg geweest.” Dat zegt Radja Nainggolan in een exclusief interview aan VTM NIEUWS, in een reactie op het feit dat hij niet naar het WK in Rusland mag. De middenvelder van AS Roma zet daarmee ook meteen een punt achter zijn carrière bij de Rode Duivels. “Ik vind dat ik op basis van mijn kwaliteiten en mijn spel altijd bij de selectie had moeten zitten.”

Het hing al langer in de lucht, maar bondscoach Roberto Martinez maakte het nieuws daarstraks officieel bekend: Radja Nainggolan mag niet mee naar het WK in Rusland omwille van “tactische redenen ...