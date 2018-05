Hasselaar (24) verovert harten met paradoxale kunstjuwelen: “Ik hou ervan om lelijk afval mooi te maken”

Hasselt -

Bloemen, al hebben ze dodelijke doornen, zijn mooi. Injectienaalden, al genezen ze, boezemen angst in. Die dubbele paradox integreert Juan Harnie in kunst. Hij maakt bloemen van de naalden, die mensen vervolgens graag dragen, en zo ontpopt deze intrigerende Hasselaar zich als de shooting star in de wereld van de juwelenmakerij.