Anoniem getuige: “Michel Libert schoot al eens op de politie in 1982”

Een anonieme getuige zegt dat Michel Libert, de vermoedelijke Reus van de Bende, in 1982 betrokken is geweest bij een schietpartij op de politie. “Libert heeft me dat zelf gezegd”, zegt de getuige aan VTM NIEUWS. Libert is een voormalige topman van de Westland New Post (WNP), een organisatie die al langer in verband wordt gebracht met De Bende van Nijvel.

Liberts naam duikt al langer op in het onderzoek naar de Bende, maar kwam de afgelopen weken opnieuw sterker in de schijnwerpers te staan, toen een nieuwe getuige via zijn advocaat Libert aanduidde als ‘De Reus’ van de Bende. Libert wordt al sinds 1984 onderzocht als één van de mogelijke Reuzen.

De anonieme getuige zegt door Libert te zijn gerekruteerd voor de WNP. Ook zou hij Libert zijn tegengekomen toen die een verkenningsopdracht aan het doen was in een GB in Kraainem, en later zou Libert hem hebben toevertrouwd dat hij in 1982 bij een schietpartij op de politie betrokken zou zijn geweest.

Over welk schietincident het precies gaat, wil hij niet zeggen. In ‘82 vond er een schietincident plaats met de Franse politie in Maubeuge, en in Waver kwam een rijkswachter om het leven na een wilde achtervolging.