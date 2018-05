Stoffel Vandoorne ontspant nog even voor de GP van Monaco

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne leeft ontspannen toe naar de GP van Monaco, de zesde race op de F1-kalender 2018.

Nadat Stoffel Vandoorne vorige week in Cannes veilingmeester was voor het goede doel is het nu aftellen geblazen naar de GP van Monaco, een thuisrace voor Vandoorne, die in Monaco woont. Dat Vandoorne uitkijkt naar de race in Monaco, dat mocht al blijken uit onderstaand bericht op Instagram.

Een bericht gedeeld door Stoffel Vandoorne (@svandoorne) op 19 Mei 2018 om 10:09 (PDT)

Maar Monaco, daarbij denken we uiteraard ook aan exclusieve feestjes, heel wat pr-events, en een raceweekend waarbij de eerste oefensessies al een dag eerder plaatsvinden, namelijk op donderdag in plaats van op vrijdag.

Erg belangrijk dus om nog even te ontspannen en de batterijen op te laden in de aanloop naar het hectische raceweekend in Monaco moet Vandoorne gedacht hebben. Samen met Anna de Ferran besloot Vandoorne om nog even van de zon te genieten in Cap d'Antibes, niet ver verwijderd van Cannes en uiteraard ook dichtbij Monaco.

Stoffel Vandoorne en Anna de Ferran, de dochter van Gil de Ferran, kunnen het al langer goed met elkaar vinden. Iets dat tot de nodige speculaties leidt bij de fans van Vandoorne ...

