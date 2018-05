Argentinië trekt zonder topschutter Italiaanse Serie A naar WK in Rusland

Brussel -

Mauro Icardi is niet opgenomen in de 23-koppige selectie van Argentinië voor het WK. De goalgetter van Inter Milaan werd dit seizoen met 29 treffers gedeeld topschutter in de Serie A maar is het slachtoffer van de grote concurrentie vooraan. Bondscoach Jorge Sampaoli opteerde voor Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus) en Paulo Dybala (Juventus).