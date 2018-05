Standard-spits valt uit Kroatische WK-selectie, Gentse keeper en Brugse verdediger zijn er wel bij

Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic heeft maandag een selectie van 24 spelers bekendgemaakt voor het WK in Rusland. Standard-aanvaller Duje Cop zat in de ruime voorselectie, maar valt uiteindelijk uit de boot. Gent-doelman Lovre Kalinic en Club Brugge-verdediger Matej Mitrovic zijn er wel bij.

Vorige week maakte bondscoach Zlatko Dalic de 32 namen bekend die in zijn voorselectie zaten voor het WK. Amper een week later heeft hij zijn lijst al gereduceerd tot 24 spelers. De Kroatische selectie wordt aangevoerd door Real Madrid-middenvelder Luka Modric, Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic en Juventus-aanvaller Mario Mandzukic. Ook Ivan Perisic (Inter Milaan), voormalig aanvaller van Roeselare en Club Brugge, is erbij. Standard-spits Duje Cop en ex-aanvaller van Kortrijk en Standard Ivan Santini (Caen) vallen uit de selectie. De enige twee spelers uit de Jupiler Pro League in de Kroatische selectie zijn Gent-doelman Lovre Kalinic en Club Brugge-verdediger Matej Mitrovic.

Voor bondscoach Dalic waren de keuzes eenvoudig. “Ik stond niet voor veel dilemma’s. Ik geloof rotsvast in de geselecteerde spelers”, zei hij. Op 4 juni moet de definitieve lijst met 23 spelers overgemaakt worden aan de FIFA. Er zal dus nog een speler de selectie moeten verlaten. Kroatië opent zijn toernooi in groep D met een duel tegen Nigeria op 16 juni. Nadien volgen partijen tegen Argentinië op 21 juni en IJsland op 26 juni.

De selectie:

Doelmannen (3): Danijel Subasic (Monaco/Fra), Lovre Kalinic (Gent/Bel), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Kro) Verdedigers (9): Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou/Rus), Domagoj Vida (Besiktas/Tur), Ivan Strinic (Sampdoria/Ita), Dejan Lovren (Liverpool/Eng), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid/Spa), Josip Pivaric (Dynamo Kiev/Oek), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Dui), Matej Mitrovic (Club Brugge/Bel), Duje Caleta-Car (Salzburg/Oos) Middenvelders (6): Luka Modric (Real Madrid/Spa), Ivan Rakitic (Barcelona/Spa), Mateo Kovacic (Real Madrid/Spa), Milan Badelj (Fiorentina/Ita), Marcelo Brozovic (Inter Milaan/Ita), Filip Bradaric (Rijeka/Kro) Aanvallers (6): Mario Mandzukic (Juventus/Ita), Ivan Perisic (Inter Milaan/Ita), Nikola Kalinic (AC Milaan/Ita), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Dui), Marko Pjaca (Schalke/Dui), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt/Dui)