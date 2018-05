Fans reageren: protestmars gepland, Radja-maskers tegen Portugal, Wiki-pagina Martinez moet eraan geloven

Radja Nainggolan gaat niet naar het WK en daar begrijpen veel fans niets van. Voor het complex van de voetbalbond in Tubeke verzamelden al enkele fans om hun ongenoegen te uiten. “Want Martinez zegt niet de waarheid’, aldus John uit La Louvière. “Radja kan in elke ploeg ingepast worden.” Op sociale media worden er eveneens diverse acties op poten gezet. Zowel dinsdag als in de thuismatch tegen Portugal op 2 juni zullen die plaatsvinden.