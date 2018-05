Wereldberoemde komiek Trevor Noah springt in de bres voor Nainggolan: “Radja is een beest!”

De niet-selectie van Radja Nainggolan voor het WK in Rusland is in België hét nieuws van de dag. De vele ludieke en minder ludieke acties die spontaan op de sociale media opdoken bewijzen dat de verontwaardiging over de beslissing van bondscoach Robert Martinez groot is. Maar ook buiten de landsgrenzen reageren voetballiefhebbers onthutst. “Radja is een beest!”, zo postte de bekende televisiepresentator Trevor Noah op Twitter.

Trevor Noah is wereldwijd bekend als komiek en presentator van het satirisch nieuwsprogramma The Daily Show. Maar blijkbaar is de Zuid-Afrikaan ook een voetballiefhebber. Dat blijkt uit de tweet die Noah maandag de wereld in stuurde. “Het kan niet zijn dat Radja Nainggolan uit de selectie van de Belgische nationale ploeg is gehouden om tactische reden”, zo weerlegt hij de verklaring van de Belgische bondscoach Roberto Martinez. “De coach houdt gewoon niet van zijn persoonlijkheid of van wat hij op het veld brengt. En hij speelt duidelijk geen FIFA (computerspel, nvdr.)”, voegt hij er aan toe. “Radja is een beest!”

There's no way Radja Nainggolan was left out of the Belgium squad for tactical reasons. The coach doesn't like his personality or what he brings off the pitch and clearly he doesn't play FIFA. Radja is a beast! — Trevor Noah (@Trevornoah) 21 mei 2018

In eigen land is de consternatie totaal, te merken aan de vele reacties en initiatieven op de sociale media. De website www.iksteunradja.be had omstreeks 17 uur al meer dan 62.000 likes.

De Facebookpagina ‘Geen WK zonder Radja! #AllforRadja’ doet het ook goed met 8.700 likes. Op die pagina wordt opgeroepen om tijdens de oefeninterland tegen Portugal op 2 juni een masker met gezicht van Radja op te zetten als steun. Dat masker kan ja downloaden via hetministerie.be/radja_masker.pdf