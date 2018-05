“Met ons project helpen we elk jaar 300.000 gezinnen in India”

LICHTAARTAl tien jaar lang zamelt dokter Kirsten Stinkens (31) uit Bree geld in voor het Indian Institute for Mother and Child (IIMC). Dat project is ruim 20 jaar geleden opgestart door de Genkse dokter Jan Gysen en de Indische dokter Sujit Kumar Brahmochary en helpt tienduizenden arme kinderen en vrouwen in India. “Ik had een rijke dokter kunnen worden in jullie land”, zegt Sujit die dit weekend in Lichtaart was om zijn biografie ‘The Luminary’ voor te stellen. “Maar ik ben duizend keer nuttiger in India.”