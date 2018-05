Het elftal der afwezigen: dit topteam kan je vormen met spelers van landen die niet naar het WK gaan

Heel wat toplanden konden zich niet plaatsen voor het WK voetbal in Rusland en dat levert iets minder dan een maand voor de start van het toernooi een indrukwekkend elftal van WK-afwezigen op.

Jan Oblak was afgelopen seizoen bij Atlético Madrid misschien wel de beste doelman ter wereld, op grote landentoernooien zal de 25-jarige Sloveen nooit veel te bewonderen zijn. Slovenië is immers geen voetbalgrootheid en kon zich in de relatief korte geschiedenis van het land nog maar twee keer plaatsen voor een WK-eindronde: telkens was de groepsfase het eindstation. Met Gianluigi Buffon heeft Oblak bovendien een opmerkelijke stand-in. De inmiddels veertigjarige Buffon kon niet verhinderen dat Italië er voor de eerste keer sinds 1958 niet bij is.

De driemansverdediging wordt ook gedomineerd door de afwezigheid van de Squadra. Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini maakten immers deel uit van de beruchte BBC achterin bij de Italianen, met daarin ook nog Andrea Barzagli. Op die verdediging beten de Rode Duivels op het EK van twee jaar geleden in Frankrijk de tanden nog stuk. Barzagli laten we gemakkelijkheidshalve uit deze typeverdediging, ten voordele van de Oostenrijker David Alaba, al jaren sterkhouder bij de Duitse Rekordmeister Bayern München.

Op het middenveld zullen we komende zomer de traptechniek van de Bosniër Miralem Pjanic en de strijdlust en vista van de Chileen Arturo Vidal moeten missen. Chili kon zich na twee achtste finales op de voorbije WK’s en twee eindzeges op rij in de Copa America niet plaatsen voor Rusland en dus zal Alexis Sanchez niet kunnen flitsen op de linkerflank. Aan de overzijde zal Leicester-winger Riyad Mahrez er met Algerije in Rusland niet bij zijn.

Voorin gaat de positie voor diepe spits naar Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang, die zich met Gabon niet te veel WK-illusies moet maken. Hij wordt geflankeerd door Gareth Bale, met Wales op het EK nog te sterk voor de Rode Duivels in de kwartfinales, en Arjen Robben, nadat Nederland zich voor het tweede grote toernooi op rij niet kon plaatsen. In 2014 in Brazilië waren onze Noorderburen nog goed voor de derde plaats.

Ook bij de bankzitters in dit elftal van de afwezigen staan er nog wat ronkende namen: Antonio Valencia (Ecuador/Manchester United), Marek Hamsik (Slovakije/Napoli), Christian Pulisic (VS/Borussia Dortmund), Edin Dzeko (Bosnië-Herzegovina/AS Roma), Marco Verratti (Italië/Paris Saint-Germain) en Zlatan Ibrahimovic (Zweden/LA Galaxy). De Franse bondscoach Didier Deschamps liet de voorbije dagen bijna een heel elftal topspelers thuis.