Het is definitief: VAR ook aanwezig tijdens het WK in Rusland

Op het WK in Rusland gaan er binnenkort voor het eerst in de geschiedenis videorefs aan de slag op een WK-eindronde.

De International Football Association Board (IFAB) besliste dat begin maart reeds en even later werd het ook bevestigd door de Wereldvoetbalbond FIFA.

Tijdens het WK wordt de scheidsrechter in alle 64 wedstrijden bijgestaan door een Video Assistant Referee. Opvallend daarbij is dat de VAR niet in de buurt van het stadion aanwezig is, zoals wel het geval is in de wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar in een gecentraliseerde Video Operation Room (VOR) in de hoofdstad Moskou. De beelden uit de twaalf WK-stadions worden via een netwerk van glasvezelkabels naar Moskou doorgestuurd, waar de VAR ze kan bekijken. Met de scheidsrechter op het veld wordt er gecommuniceerd via een radioverbinding met optische vezel. Die snelle verbindingen zijn nodig om de afstanden te overbruggen: met 1.418 kilometer in vogelvlucht ligt Jekaterinenburg het verst verwijderd van Moskou, gevolgd door Sotsji (1.361 kilometer) en Kaliningrad (1.092 kilometer).

Het team in Moskou bestaat naast de VAR ook uit drie assistenten, elk met specifieke opdrachten. De herhalingen worden klaargezet door vier operatoren, zij kiezen de beste camerastandpunten uit. Zij beschikken over de wedstrijdbeelden van de 33 camera’s die in het stadion op het speelveld gericht zijn: acht camera’s kunnen alles in super slow motion tonen, zes in ultra slow motion. Daarnaast zijn er ook twee buitenspelcamera’s waarvan de beelden enkel beschikbaar zijn voor het VAR-team.

De videoref kan op het WK in Rusland optreden in vier gevallen: doelpunten al dan niet valideren, strafschopfases herbekijken, rode kaarten bevestigen of ontkrachten, en bij ‘mistaken identities’. “De WK-refs hebben duidelijke instructies ontvangen wanneer ze informatie over een spelfase van de videoref mogen ontvangen en wanneer ze videobeelden kunnen bekijken aan de zijlijn, vooraleer een beslissing te nemen”, klonk het bij de FIFA. De videoref neemt overigens zelf geen beslissingen, hij kan enkel de ref op het veld bijstaan. De uiteindelijke beslissing kan enkel genomen worden door de hoofdscheidsrechter. De beschikbare beelden worden tijdens de wedstrijden ook getoond aan de toeschouwers in het stadion en de televisiekijkers.

Met de intrede van de videorefs wordt er in Rusland alweer een stukje voetbalgeschiedenis geschreven. In 2014 op de eindronde in Brazilië werd er voor het eerst gebruik gemaakt van doellijntechnologie.