Celebs Harry en Meghan geven officiële huwelijksfoto’s vrij

De hertog en hertogin van Sussex - Harry en Meghan voor vrienden - hebben drie foto’s vrijgegeven van hun huwelijk, dat zaterdag plaatsvond. De foto’s werden getrokken door fotograaf Alexi Lubomirski op Windsor Castle, waar de huwelijksreceptie plaatsvond. Op één foto zijn de tortelduifjes met z’n tweeën te zien, in zwart-wit. De andere twee foto’s zijn groepsfoto’s van de familie en de tien bruidskinderen. “De hertog en de hertogin willen iedereen bedanken die betrokken was bij hun huwelijk. Ze voelen zich erg gelukkig dat ze hun dag konden delen met iedereen die in Windsor bijeenkwam en met alle mensen die het huwelijk bekeken op televisie”, laat Kensington Palace weten.