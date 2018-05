Ongelooflijk: gasten huwelijk Harry en Meghan proberen goodiebag nu al te verpatsen op eBay

Er zijn nauwelijks twee dagen verstreken sinds het sprookjeshuwelijk van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan, maar toch zijn er al gasten die munt willen slaan uit hun aanwezigheid op het zonovergoten trouwfeest.

Duizenden mensen waren zaterdag uitgenodigd om een erehaag te vormen voor de trouwkoets die met het pasgetrouwde koppel uit St. George’s Chapel zou vertrekken. En die gasten gingen niet met lege handen naar huis: ze kregen een beige-blauw zakje vol kleine aandenkens aan het huwelijk. In de goodiebag zaten onder andere een exclusieve chocolademunt, een flesje water, koekjes, een bon voor 20 procent korting in de gift shop van Windsor Castle en een magneet met ‘Harry and Meghan’s Wedding’.

Foto: REUTERS

De goodiebags werden gratis uitgedeeld, maar dat belette enkele gasten niet om hun geschenkje bij thuiskomst meteen op eBay te koop aan te bieden. Met ‘succes’, want er wordt nu al tot 510 pond - 581 euro - geboden voor één zakje.

Foto: eBay

Of de gasten zaterdag de zon hebben getrotseerd louter om een zakje te bemachtigen, is onduidelijk. Misschien zijn het gewoon royaltyfans die willen vermijden dat het zakje op zolder stof ligt te vergaren. Enkele verkopers beweren in de beschrijving op eBay in elk geval dat de opbrengsten naar het goede doel gaan.