Vrouwen Braxgata winnen EuroHockey Club Challenge I, België promoveert naar Champions Trophy

De vrouwen van Braxgata hebben maandag in het Schotse Edinburgh de kruisfinale van de EuroHockey Club Challenge I gewonnen. De club uit Boom klopte het Zwitserse Rotweiss Wettingen makkelijk met 8-2. Door de winst promoveert België naar de EuroHockey Club Trophy, het tweede Europese niveau.

Silke Steenackers nam drie doelpunten voor haar rekening. Ook Mégane Simons, Shauna Ikegwuonu, Judith Vandermeiren, Louise Versavel en Berta Bonastre troffen raak.

Braxgata had de groepsfase in Schotland met het maximum der punten afgesloten na drie ruime zeges. Onze landgenoten verpulverden het Italiaanse Pisa met 9-0, waarna het lokale Milne Craig Clydesdale Western met 4-0 geklopt werd. Tot slot ging het Litouwse Gintra Strekte Uni met 6-3 voor de bijl. Rotweiss Wettingen was in de andere poule als tweede geëindigd.

Door de zege heeft ons land volgend jaar opnieuw een vertegenwoordiger in de EuroHockey Club Trophy. Waterloo Ducks, dat recent de Belgische titel veroverde, zal hier dan in actief zijn.