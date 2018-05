Drie dagen fistpumpen op XO, het laat zijn sporen na

Houthalen-Helchteren - Drie dagen fistpumpen op Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren. Wij blikken op dag 3 terug op een weekendje deep house en techno aan De Plas van Kelchterhoef.

Dag 3 van Extrema Outdoor begint zonovergoten. We flirten met de 25 graden en steeds minder ledematen zijn bedekt. Aan gapende marcellekes en blote afgetrainde torso’s geen gebrek. Maar ook de vrouwelijke feestvierders gingen dit jaar pertinent voor play- en jumpsuits en doorzichtige hemdjes met jeansshortjes. Het feesten gaat steeds moeizamer en de aanwezige hangmatten worden steeds gretiger in gebruik genomen om af en toe een dutje te doen. Drie dagen feesten, het laat zo zijn sporen na.

Hoogtepunten

Het waren vooral de DJ’s die het dansvolk tot laat in de avond deden huppelen. Na een zeer korte maar krachtige bevraging (lees: de meest dronken festivalgangers roepen het hardst), kwamen er een aantal hoogtepunten naar voren: Kölsch, Pan-Pot, Len Faki en Joris Voorn.

Met of zonder afterparty

Aan enthousiasme en zon geen gebrek. Tot zondagavond 18 uur. Geen bliksem zoals voorspeld, wel liters regen. De ontzettend populaire Aperol Stage was in no time leeg. Wanneer de weergoden na enkele uurtjes buien en druppels weer beter gezind zijn, kunnen we weer knallen. Tot 12 uur. Dan sluit het festival, met of zonder afterparty.

